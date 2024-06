El nou Morera de Lleida s'inaugura oficialment

La nova seu del Morera, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, s'ha inaugurat de manera oficial aquest dissabte en un acte on l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la voluntat de continuar treballant perquè l'equipament sigui un espai "extraordinari".

Tot i que la nova pinacoteca va obrir portes al públic el passat 13 d'abril, l'acte d'inauguració institucional es va ajornar per la convocatòria d'eleccions. L'esdeveniment ha comptat amb la presència de diferents representants polítics com el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. L'acte ha finalitzat amb un cant de garrotín. Des de la seva posada en marxa fa dos mesos, el museu Morera ha rebut la visita de més de 17.500 persones.

Durant l'acte d'inauguració, Larrosa ha destacat que la nova seu del Morera és un projecte "gegantí" que ha necessitat "quatre alcaldes i cinc cicles polítics" per materialitzar-se. Per tal de donar-li continuïtat, el primer edil ha assegurat que la Paeria seguirà treballant amb les diferents institucions. "La història del Morera no acaba aquí, entrem en una nova etapa", ha explicat Larrosa.

En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, qui ha considerat que el nou equipament arriba "en un bon moment" per la demarcació. "Tenim oportunitats en l'àmbit econòmic, fa ben poc en l'esportiu i ara en el cultural", ha dit.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha considerat el nou Morera com un equipament "de primer nivell europeu" amb una "gran i innovadora col·lecció".

Polèmica per la retallada de personal

La inauguració del Morera arriba després de la polèmica per la retallada del personal de l'equipament. En aquest sentit, Larrosa ha considerat que "les coses s'han de fer bé" i d'acord amb la legislació. "No ens podem inventar figures. La institució pública té els seus reglaments", ha dit.

Més de 17.500 visitants

El nou Morera compta amb més de 3.500 m2 dedicats a l'art i un fons artístic integrat per 5.000 obres. L'exposició inaugural 'Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art' mostra una selecció de 470 obres d'artistes representatius dels moviments artístics i culturals del segle XX fins a l'actualitat com Jaume Morera, Xavier Gosé, Garcia Lamolla, Leandre Cristòfol o Rosa Siré.

Des de la posada en marxa de la nova pinacoteca, més de 17.500 persones han visitat l'equipament, un renovat edifici que havia estat seu de l'Audiència Provincial. Durant el mes de portes obertes van descobrir l'edifici i les obres que s'hi allotgen en la primera exposició programada unes 13.500 persones.

Fins arribar a la seu definitiva, l'equipament s'ha ubicat en diversos espais de la ciutat com el Mercat de Sant Lluís, l'antic Hospital de Santa Maria, el convent del Roser o l'edifici Casino.