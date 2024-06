Alba Gómez guanyael 44 Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana

La periodista i escriptora Alba Gómez ha guanyat el 44 Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb la seua primera novel·la Jo soc l’última plaça, que aborda el dia a dia d’uns personatges que viuen en una finca de la plaça del Sol de Barcelona, i que reflecteix la realitat d’una “ciutat gentrificada” així com del sensellarisme. Convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) amb el suport de BBVA, el premi es va anunciar ahir i està dotat amb 35.000 euros lliures d’impostos, a part dels drets d’autor. L’editarà Edicions 62 i es presentarà per la Setmana del Llibre en Català al setembre. La guardonada va explicar que la seua voluntat no era fer una crítica social com a tal, sinó plasmar el que veu a Barcelona, a través de les vivències quotidianes dels personatges i amb el rerefons d’una “ciutat que s’està transformant i que perd la seua genuïnitat”.