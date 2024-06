Albert Jané, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

El traductor, escriptor i lingüista Albert Jané (1930, Barcelona) va rebre ahir el 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. L’acte es va celebrar al Palau de la Música de Barcelona, on Jané va agrair el guardó i el va dedicar als companys que han treballat al llarg de la seua vida en la promoció de la llengua catalana. “Ensenyàvem el que sabíem, amb la certesa i la seguretat que allò que ensenyàvem no ho contradeia ningú,” va afirmar. Jané, un històric de la revista Cavall Fort, va recordar en el seu discurs lingüistes com Pompeu Fabra –es va declarar fabrià– i Joan Solà. Va destacar que a Cavall Fort va fer “des de portar paquets a ser director”, i va reivindicar la importància de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Sobre la situació de la llengua catalana, es va referir a una conversa que va mantenir ahir mateix amb l’expresident Jordi Pujol, en la qual li va dir que no es podia ser optimista, però es podia tenir confiança: “Per tant, hem de tenir confiança”, va manifestar. També va lamentar que en ocasions els mitjans de comunicació catalans “donen massa protagonisme als enemics de la pàtria basant-se en una suposada pluralitat, que ells no respecten ni coneixen”, i va criticar que de vegades independentistes actuen d’una manera impròpia als seus ideals.El jurat va guardonar per unanimitat Jané per “treballar incansablement” per la llengua catalana, amb aportacions essencials en el camp de la literatura infantil i juvenil, la seua tasca a la revista Cavall Fort i la seua producció, que comprèn més de 60 llibres, més de 200 obres i 150 àlbums de còmic traduïts com Els barrufets. Mercè Canela, que el va succeir al capdavant de Cavall Fort entre 1998 i 2022, va subratllar que Jané és “incansable, insubornable, sempre al servei del país i del català”. Per la seua part, el president d’Òmnium, Xavier Antich, va reconèixer el compromís de Jané en la batalla permanent per la llengua. “No tindrem país lliure si no el construïm col·lectivament. I en això, el català té un paper fonamental”, va assegurar.