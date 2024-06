Mor l’actriu francesa Anouk Aimée, famosa per 'Un homme et une femme' o 'La Dolce vita'

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actriu francesa Anouk Aimée, coneguda entre altres coses pels seus papers en 'La Dolce vita' de Federico Fellini i 'Un homme et une femme' ('Un home i una dona') de Claude Lelouch, ha mort aquest dimarts als 92 anys.

La seua filla Manuella Papatakis ha anunciat al seu compte d’Instagram que era amb ella "quan ha mort aquest matí, a casa seua a París."

Nascuda a la capital francesa el 1932 amb el nom de Nicole Dreyfus, va entrar molt aviat al món artístic en ser filla d’actors, per la qual cosa va debutar als 14 anys en el cine a 'La maison sous la mer

Molt aviat va conèixer a la parella Marcel Carné i Jacques Prévert, director i guionista respectivament d’algunes de les pel·lícules més importants del cine francès d’abans i després de la Segona Guerra Mundial.

Va adoptar com a nom artístic Anouk, el del seu primer personatge, i com a cognom va adoptar el d’Aimée, que li havia suggerit el respectat Prévert, també un artista i escriptor surrealista amic de figures com Picasso o Miró.

La seua carrera cinematogràfica es va veure propulsada pel seu paper de Maddalena a 'La Dolce vita' el 1960, encara que la seua consagració va arribar sis anys més tard amb 'Un homme et une femme' que li va valer un Globus d’or i una nominació als Òscar.

Va treballar en un total de 92 pel·lícules i títols de televisió, entre els quals també destaquen 8½ ('Ocho y medio', 1963), de Federico Fellini, o 'Salto nel vuelto' ('Salto al vacío',1980), de Marco Bellocchio.

La seua última aparició en el cine data de 2019, amb 'Les plus belles années d’une vie' ('Los años más bellos de una vida'), de Claude Lelouch, que es va projectar fora de competició al Festival de Canes.

Va estar casada quatre vegades, la primera amb el cineasta Nikos Papatakis, pare de la seua única filla, i l’última amb l’actor britànic Albert Finney.