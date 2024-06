Col·laboracions de FiraTàrrega i del Gargar de Penelles al Festival Cruïlla

El Festival Cruïlla, del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, va anunciar ahir la incorporació de l’escenari Silent Disco, una nova instal·lació sonora i lluminosa que comptarà amb una programació de DJ dissenyada per col·lectius i projectes musicals. Serà un espai situat en el denominat Loophole, una singular instal·lació geomètrica de llum creada per l’estudi Calidos de Tàrrega, que es va estrenar l’estiu passat al festival Burning Man de Nevada, als EUA. Ara serà la primera col·laboració entre el Cruïlla i FiraTàrrega, com va destacar ahir el director del festival barceloní, Jordi Herreruela.

No serà aquesta l’única novetat amb accent lleidatà. Així, també s’ha programat una degustació del Festival Gargar de Penelles a la zona del village del Cruïlla, on dos dels artistes participants en el certamen d’art urbà lleidatà, Bublegum i Jofre Oliveras, s’encarregaran de pintar murals en directe davant del públic. Com ja es va anunciar, el cartell musical comptarà amb Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins i Avril Lavigne, entre d’altres.