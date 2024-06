FiraTàrrega, amb 51 companyies

La 44 edició de FiraTàrrega, del 5 al 8 de setembre, oferirà 51 espectacles a càrrec de 51 companyies –un 33% d’estrena– i tindrà com a lema el joc. La directora artística del certamen, Anna Giribet, va destacar ahir que “jugar implica trobar-nos, fer comunitat, connectar i implicar el públic en l’experiència”. Giribet va definir la programació d’aquest any com a “plural, contemporània, equilibrada, molt reprogramable i jugable”. En aquest sentit, compta tant amb artistes emergents com amb noms consolidats com Sol Picó –que celebrarà el seu 30 aniversari amb Carrer 024, una peça de gran format que reflexionarà sobre la solitud en la societat actual– i Claire Ducreux, en el seu comiat artístic dels escenaris amb Fleurir les abîmes, una delicada peça visual i de dansa centrada en el gest i la poesia.

Aquesta nova edició de FiraTàrrega es va presentar ahir al matí a Barcelona i, al migdia, a Tàrrega, en un acte juntament amb l’alcaldessa, Alba Pijuan; el delegat de Cultura, Albert Turull, i la directora executiva de l’esdeveniment, Natàlia Lloreta. Un 53% de les companyies participants seran de procedència catalana, amb set propostes de Lleida (Toc de Fusta, Tombs Creatius, JAM, Sound de Secà, Campi Qui Pugui, Cia Ferran Orobitg i Íntims Produccions); i un 20% d’internacionals, d’Austràlia, Bèlgica, el Canadà, França, Lituània, la República Txeca i Ucraïna. Un 64% dels espectacles tindran lloc al carrer i la resta entre sales i espais no convencionals. Els organitzadors esperen prop d’un miler de professionals, dos-cents dels quals estrangers. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va remarcar “la vinculació de la Fira de Teatre amb la ciutat i el seu teixit associatiu”, així com “la participació activa de la ciutadania en els espectacles”.Les entrades anticipades sortiran a la venda el 26 de juliol a www.firatarrega.com coincidint amb la Revetlla de la Fira, l’acte de presentació del programa als veïns.