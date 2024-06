La Casa Navàs tindrà una nova talaia amb pedra de Vinaixa

La Casa Navàs de Reus restituirà la seua talaia per recuperar l’aspecte original de l’edifici modernista, que va ser destruït per l’impacte d’una bomba durant la Guerra Civil espanyola.

El projecte, finançat amb fons privats, preveu la reconstrucció de la façana exterior i de l’interior de l’immoble seguint la projecció de Lluís Domènech i Montaner de principis del segle XX. Els treballs de restauració s’estan portant a terme amb pedra de Vinaixa, la mateixa que va escollir Domènech i Montaner per a l’edifici.

La torrassa es construirà per complet a la nau de l’empresa encarregada de la restauració i després es traslladarà per blocs a l’edifici. La previsió és finalitzar el mirador durant el primer semestre del 2025 i s’estudiarà la possibilitat que sigui visitable puntualment.La directora de Casa Navàs, Sílvia Sagalà, va posar èmfasi en el treball artesanal que implica el projecte, com tenien els edificis de l’època.