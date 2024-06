Dusminguet es retroba amb el seu públic a les Borges en un concert per celebrar els 30 anys de l'Slàvia

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de 20 anys d'anunciar la seva retirada dels escenaris, el conjunt Dusminguet ha reaparegut aquest dissabte al recinte de l'Hort del Rabasser de les Borges Blanques en un concert per commemorar el 30è aniversari de l'emblemàtica sala Slàvia. El trio de la Garriga s'ha retrobat amb un públic entregat amb el qual ha fet un viatge en el temps per recordar les lletres que ja formen part del cançoner popular com 'Sonajeros', 'Rumbeta bona', 'Marihuana' o 'El teu amor'. El conjunt format per Joan Garriga, Martí Vilardebò i Dani Portavella va ser un dels grups més rellevants de l'escena catalana de finals dels anys 90 i principis dels 2000 que es va acomiadar dels escenaris l'any 2004.