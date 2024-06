El Festival dels Pirineus deixa Ripoll per idees polítiques

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap), l’edició número 13 del qual es va presentar ahir a Barcelona, va anunciar que es desvincula de Ripoll –una de les localitats pirinenques que van acollir concerts durant els últims anys– perquè no veu compatibles les polítiques de l’actual equip de govern local (d’Aliança Catalana) i els valors del festival musical. El director del Femap, Josep Maria Dutrèn, va explicar que “tenen una política clarament xenòfoba i no ens sentiríem còmodes. Ens interessa ser com més municipis millor, però també preferim renunciar-hi perquè hi ha certes coses que, des del nostre punt de vista, hem de combatre”. Com va avançar SEGRE el mes passat, Hirundo Maris i Noctes Cor de Cambra inauguraran el festival el 5 de juliol a la Catedral de la Seu d’Urgell. El Femap es desenvoluparà fins al 25 d’agost en quaranta municipis (amb les incorporacions aquest any a Ponent del Pont de Suert i Peramola), amb 54 concerts, més d’una trentena en localitats del Pirineu lleidatà. Dutrèn va recordar que l’any passat el públic del festival va superar les 5.000 persones.