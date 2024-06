El poeta sirià Adonis guanya el II Premi Internacional Joan Margarit de poesia

El poeta sirià Siri Ali Ahmad Said Esber, conegut pel seu pseudònim Adonis, va guanyar ahir el II Premi Internacional Joan Margarit de poesia, “per una obra de qualitat indiscutible i pel seu diàleg cultural entre civilitzacions, entre Orient i Occident”, segons va informar l’organització. El guardó premia l’obra de poetes estrangers amb una trajectòria consolidada i reconeguda internacionalment, responent a l’interès que l’escriptor lleidatà Joan Margarit (1938-2021) sempre va tenir per donar a conèixer en català i castellà els seus poetes preferits d’altres llengües. Aquest guardó va nàixer l’any passat de la mà de l’Institut Cervantes, l’editorial La Cama Sol i la família del poeta nascut a Sanaüja. El jurat, del qual formava part la seua filla, Mònica Margarit, va destacar que l’obra poètica d’Adonis és “bilingüe i bicultural” com la de Joan Margarit. Adonis va nàixer a Síria el 1930, però ha desenvolupat tota la seua carrera literària al Líban. Quan tenia 24 anys, va passar 11 mesos a la presó, acusat d’activitats subversives, i poc després va fundar la revista Shi’ir (Poesia) i va iniciar una intensa tasca creativa, reconeguda amb premis com el Goethe, el PEN/Nabokov o el Premi Internacional Terenci Moix. Ha firmat poemaris com Canciones de Mihyar el de Damasco, Celebraciones o Epitafio para Nueva York, així com assajos sobre poesia i poètica. Després de conèixer la sentència, el poeta sirià va assegurar que és un honor per un doble motiu: “S’atorga a Espanya, terra creativa i diversa, en nom del gran poeta Joan Margarit, i perquè contribueix, com era el seu afany, a bastir ponts entre les diferents cultures.” Adonis rebrà a la tardor aquest premi, que l’any passat va recaure en la californiana Sharon Olds.