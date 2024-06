El Sant Miquel de les Lletres, amb concerts i en escoles

La fundació privada Horitzons 2050 va anunciar ahir que la segona edició del Sant Miquel de les Lletres se celebrarà a Lleida la setmana del 16 al 22 de setembre. Després de l’èxit d’aquesta iniciativa estrenada el setembre de l’any passat i que l’organització xifrés en 1.200 els assistents a les diferents activitats programades –sense comptabilitzar les persones que van passar per les parades de llibres al llarg del cap de setmana–, ja va quedar clar que aquesta fundació impulsada per l’activista cultural lleidatà Antoni Gelonch apostaria novament per aquesta activitat literària. D’aquesta manera, la plaça de la Catedral i el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) tornaran a omplir-se de parades de llibres i acollir firmes d’exemplars a càrrec dels seus autors durant un cap de setmana en què no faltaran activitats per a tots els públics, des de contacontes per als més petits fins a vermuts literaris per als adults. A més, es repetiran les taules redones i els debats entre setmana, que en aquesta ocasió giraran entorn de l’eix temàtic de la segona edició del Sant Miquel de les Lletres: “El paper de la ciutat de Lleida com a punt d’encreuament en el conjunt dels Països Catalans, també en la relació entre Ponent i l’Alt Pirineu, així com la presència de lleidatans a Barcelona i l’eix vertebrador que representen tant l’N-II com l’Eix Transversal per al país.”

Val a destacar entre les novetats que arribaran amb aquesta segona edició que la programació de dilluns a divendres també inclourà activitats de promoció literària a les escoles de Lledia. Així mateix, de cara a l’última hora de les tardes s’habilitarà un nou espai en el marc del Sant Miquel de les Lletres per a la celebració de concerts a l’aire lliure. Es tracta del pati de l’antic convent de Santa Clara, que compartirà protagonisme en el certamen amb la sala Alfred Perenya de la regidoria de Cultura, que acollirà les conferències.Cal recordar que aquest certamen literari és una iniciativa de la fundació Horitzons 2050 que compta amb la col·laboració de la Generalitat, la diputació de Lleida, la Paeria, Editors.cat (Associació d’Editors a Llengua Catalana) i el Gremi de Llibreters de Catalunya; i la participació de les llibreries Caselles, la irreductible, La Fatal, El Genet Blau i Abacus; les editorials Pagès i Fonoll, així com Òmnium Cultural i l’Ateneu Popular de Ponent.