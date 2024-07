Càtedra Emili Pujol a tot ritme

La 43 edició del curs internacional i festival de música de Cervera, del 14 al 20 de juliol, recuperarà el seu espai natural, la Universitat de la capital de la Segarra, després que les obres de rehabilitació en aquest històric edifici obliguessin a traslladar classes i recitals l’any passat al col·legi Jaume Balmes i els assajos de les orquestres al Gran Teatre de la Passió. L’Auditori Municipal va acollir ahir la presentació de la Càtedra Cervera Emili Pujol, que engloba el curs, el festival i, des de fa dos dècades, també la Fira de Lutiers (vegeu el desglossament), amb els organitzadors, les autoritats municipals i el delegat de Cultura de la Generalitat, Albert Turull.

La nova edició del curs, el més antic i de més participació de l’Estat, continuarà batent rècords ja que compta fins ara amb 165 alumnes inscrits, cinc més que l’any passat, la qual cosa ha obligat a recuperar famílies d’acollida d’estudiants, ja que els hotels i l’alberg locals estan plens. Segons l’alcalde, Jan Pomés, “a curt termini només es pot donar resposta a aquesta gran demanda a través dels allotjaments rurals de la zona” per acollir els alumnes que es traslladen amb les seues famílies. La directora de la Càtedra, Estefania Balcells, va voler destacar “la bona salut” del curs i la gran renovació del claustre de professors, amb una vintena de músics d’instruments de corda i vent, per “l’alta exigència” dels mateixos alumnes inscrits. A més d’estudiants de tot Catalunya i de diversos punts d’Espanya, també hi ha matriculats procedents d’Itàlia, Alemanya, França, Romania i Txèquia.

El festival, amb set concerts programats, arrancarà diumenge 15 amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), sota la direcció de Manel Valdivieso i amb una estrena, Dances i cançons per a un aniversari, d’Antoni Ros-Marbà, peça encarregada per celebrar el 30 aniversari de la JONC. El concert alternatiu, el 16 de juliol als patis de la Universitat, estarà dedicat a la música jazz amb la jove formació de Solsona Orquestra Jezz Club.

La Fira de Lutiers, amb dotze tallers, compleix vint anys

La Fira de Lutiers, la més important del sud d’Europa, arribarà el dia 17 de juliol a la 20a edició amb la presència de fins a dotze tallers d’artesania d’instruments musicals –entre els quals un de Perpinyà–, així com també una dotzena de mestres lutiers. A l’edifici universitari s’exhibirà un arc de violoncel de Joseph Arthur Vigneron (pare), que va pertànyer a Josep Trotta, un destacat violoncel·lista barceloní de la primera meitat del segle XX. D’altra banda, el pressupost del curs i del festival aquest any és de 137.000 euros, amb aportacions de la Diputació (40.000), la Generalitat (12.000) i l’ajuntament de Cervera (9.000). El director musical del certamen, Marc Castellà, va destacar que la cita de Cervera posarà l’accent aquest any en el canvi climàtic amb la interpretació de diverses peces vinculades a la naturalesa.