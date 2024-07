Vigilants entre vinyes i oliveres

L’artista i la comissària, flanquejades per la família Jové, ahir entre les figures ‘gegants’ del projecte. - UNAI LALLANA

L’artista de Jerez de la Frontera establerta a Madrid Cristina Mejías (1986) convida els visitants de la Vinya dels Artistes a una travessia per un sender, entre vinyes i oliveres, fins a topar amb quatre gegants amagats al costat d’un petit altiplà, que surten de terra i es gronxen segons la direcció del vent. “Són com guaites en plena naturalesa, com un cor que s’interpel·len els uns als altres i també l’espectador”, va explicar ahir l’artista en la presentació d’aquest conjunt escultòric que s’estrenarà demà en aquest singular espai artístic del celler Mas Blanch i Jové a la Pobla de Cérvoles.

Acompanyada per la historiadora de l’art Blanca del Río, comissària d’aquesta intervenció artística, Mejías és el nou fitxatge de la Vinya dels Artistes, aquest “somni” de galeria d’art a l’aire lliure que va tenir Josep Guinovart i que va començar a materialitzar-se el 2011, dos anys després de la desaparició de l’artista. Mejías, amb una trajectòria professional de més d’una dècada, ratificada a la fira ARCO 2023 de Madrid amb el premi a l’artista jove amb més talent, complementa aquestes quatre figures formades per filaments metàl·lics amb una sèrie d’arcs i tiges individuals acabades en puntes, fulles o miralls que el públic descobrirà –i que podrà sentir segons com bufi el vent– durant el trajecte i que integren un projecte titulat Otro es el río que persigo, una cita inspirada del conte El inmortal, de Jorge Luis Borges. L’artista va agrair el treball del ferrer que ha materialitzat la seua idea, el mateix Joan Jové, el pare de la gerent del celler, Sara Jové, utilitzant fins a 5.000 metres de làmines d’acer.

“Ha estat molt bonic treballar en aquest entorn, en plena naturalesa”

Molt diferent de les vinyes i oliveres del seu Jerez natal, però igual d’interessant. Així va destacar aquest projecte Cristina Mejías, que va recordar que “a Cadis hi ha també un museu a l’aire lliure entre pinedes, al costat del mar, de la Fundación Montenmedio Contemporánea, però ha estat molt bonic poder conèixer i crear en aquest entorn del Mas Blanch i Jové, també en plena naturalesa i al costat d’obres d’artistes que admiro, com ara Susana Solano o Eva Lootz”. La inauguració, demà a les 19.00 hores.