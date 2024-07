La Sibil·la canta a la Seu d'Urgell

El 13è Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap) va arrancar ahir a la nit a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell amb un concert d’Hirundo Maris (amb Arianna Savall) i Noctes Cor de Cambra, que van interpretar El Cant de la Sibil·la i la Balada del Somni. En un temple a vessar de públic, els músics van interpretar un programa centrat en dos peces medievals, que han han perdurat al llarg dels segles. Van destacar dos variants del Cant de la Sibil·la: una de Barcelona, escrita el 1415, i una altra de Girona, documentada el 1550, però probablement cantada anteriorment. Ambdós versions es van caracteritzar per incorporar cors polifònics d’una gran bellesa. Aquest programa musical es repetirà avui a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

Unes hores abans del concert, el president del Parlament, Josep Rull, va inaugurar el certamen i va dir que “el festival no és patrimoni de les comarques del Pirineu sinó del conjunt del país”. L’alcalde, Joan Barrera, va elogiar la qualitat dels artistes i va assegurar que “s’ha convertit en el referent internacional de la música antiga”. L’organització també va oferir abans de la música la visita guiada Urgell és nom de dona, per diferents espais de la ciutat per recordar la presència i el treball de les dones durant l’època moderna i contemporània.El certamen ha programat fins al 25 d’agost mitjà centenar de concerts de 24 grups per 40 municipis del Pirineu, més de la meitat a Lleida. Aquest any s’estrenaran també al festival les poblacions de Peramola, el Pont de Suert, Campdevànol i Planoles.