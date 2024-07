Juneda, cantant sota la pluja

La sisena edició del festival Els Rentadors de Juneda va culminar dissabte amb èxit de públic, malgrat que les tempestes que van fuetejar diverses comarques de Lleida al llarg de la jornada van provocar un canvi d’escenari a última hora del tot improvisat, que va evitar la suspensió de l’últim concert. L’organització va traslladar l’actuació del cantautor Ramon Mirabet des dels Rentadors –uns safarejos de pedra que daten de finals del segle XIX i que Juneda reivindica com a patrimoni cultural– fins a uns antics magatzems adjacents, que es van transformar en molt poc de temps en un escenari a cobert de 360 graus, amb el nombrós públic envoltant literalment el cantant i els seus músics. El responsable del certamen, Marc Teixidó, va explicar a SEGRE que “vam haver de treure tota la maquinària que es guardava en aquest magatzem, i preparar-ho tot tècnicament per al concert. Van ser uns moments molt complicats i de molta feina, però amb un resultat molt positiu i emocionant perquè el públic es va trobar de sobte amb Ramon Mirabet cantant a tot just un metre de distància”. El festival va arrancar dijous a l’aire lliure a l’auditori dels Rentadors, amb Manu Guix al piano i va continuar divendres amb Marala i els lleidatans Els Llums de Colors.