Guissona es prepara per a una setmana plena d’activitats romanes

Del 15 al 20 de juliol de 2024, Guissona es transformarà en un escenari romà amb una sèrie d’activitats culturals i festives que prometen captivar a tots els assistents. La programació de “Capvespres a la Romana” inclou una varietat d’esdeveniments de dilluns a dijous per a totes les edats que acabarà amb el Mercat Romà de Iesso 2024, el 19 i 20 de juliol.

Dilluns 15 de juliol, la festa començarà a les 19.00 h amb una cercavila inaugural a la Plaça Bisbe Benlloch, seguida de l’obra de teatre “Quo No Vadis” a les 22.00 h a la Plaça Major.

Dimarts 16 de juliol, a les 19.00 h, la Sala Plens de l’Ajuntament acollirà la xerrada “Alea Iacta Est. Joc i apostes a l’antiga Roma”, i a les 22.00 h, la Plaça Major vibrarà amb la música dels Balcans de Bratia.

Dimecres 17 de juliol, a les 18.00 h, la Plaça de Capdevila serà l’escenari de la Bakanaleta, i a les 22.00 h, la Plaça Major rebrà a Cèsar i Cleòpatra amb l’espectacle de foc Aestus.

Dijous 18 de juliol, la jornada començarà a les 21.00 h amb una cursa d’orientació a la Plaça Vell Pla, i culminarà a les 22.00 h amb un sopar romà organitzat per l’Associació Gastronòmica La Manduca a la Plaça Major.

A més, durant tota la setmana, els visitants podran gaudir de l’exposició d’història gràfica del Mercat Romà i participar en el concurs d’aparadors romans, on els comerços locals mostraran la seva creativitat recreant l’antiga Roma.

Consulta el programa sencer Fulletó oficial del Mercat Romà Iesso de Guissona

Mercat Romà de Iesso 2024

Tots aquests actes seran per obrir boca de cara al Mercat Romà de Iesso 2024, un esdeveniment que promet transportar els visitants a l’època romana amb una àmplia varietat d’activitats per a totes les edats. El cap de setmana del 19 i 20 de juliol, el nucli històric de la vila serà l’escenari d’un programa d’actes que inclou desfilades, espectacles itinerants, degustacions de vins, demostracions d’oficis i molt més.

El divendres 19 de juliol, el Mercat d’Artesania obrirà les seves portes a les 17.00 h, seguit per una desfilada de vestits romans a càrrec del “Taller de Costura” a les 18.00 h. Els carrers de la vila s’ompliran d’espectacles itinerants, com el Correbacus, amb la Follia Band, mentre que el Museu de Guissona acollirà la presentació del llibre “Retorn al passat” a les 19.00 h. La jornada culminarà amb un concert de Lasta Sanco i Dj Kuartos a la Plaça Major a partir de les 23.00 h.

Imatges de l'any passat del Mercat Romà de Iesso

El dissabte 20 de juliol, les activitats començaran a les 10.00 h amb el Mercat d’Artesania i una demostració d’oficis d’època romana a la Plaça Bisbe Benlloch. Els més petits podran gaudir dels “Ludi Iesso” al Museu de Guissona, mentre que els carrers de la vila seran l’escenari de cercaviles i desfilades.

Destaquen la cercavila amb el Piteu i la Llúcia, la desfilada de Legionaris de Juli Cèsar i el Seguici de la Reina Cleòpatra, una demostració de tàctica militar i la posterior lluita de gladiadors. Tampoc us podeu perdre l'emblemàtica cercavila amb el Déu Bacus.

A la tarda, continuaran les activitats amb tallers, jocs en família i visites guiades al Parc Arqueològic.

Imatges de l'any passat del Mercat Romà de Iesso

No us perdeu aquesta oportunitat única de viure una experiència immersiva en la història romana de Guissona. Reserveu les vostres places per a les activitats amb inscripció prèvia i prepareu-vos per a un cap de setmana inoblidable!

Eix conductor: l'aire L’alè de la vida arriba a Guissona. L’AIRE, el segon element dels antics, era el reialme de Júpiter, Déu dels fenòmens atmosfèrics, dels llamps i dels trons.



En aquest entorn es desenvolupen infinitat de cicles mítics i és on trobem tots els conceptes eteris fets divinitat: els somnis, l’ànima i fins i tot el voluble amor identificat amb Cupido. Era el reialme on es movien els vents, a vegades temibles, altres agradosos. També hi volaven ocells, monstres temibles i altres animals prodigiosos com Pegàs.



A través de l’AIRE s’hi movien els Déus missatgers, Mercuri amb les seves sandàlies alades o la Dea Iris que deixava al seu pas un rastre de colors en forma d’arc. Fins i tot, alguns mortals temeraris van atrevir-se a solcar l’AIRE valent-se dels seus enginys. El mateix Ícar va pagar cara la seva gosadia. Va desatendre el consell del seu pare i va volar tan alt que el sol va fondre les seves ales de plomes i cera.



Pugeu als núvols amb nosaltres i gaudiu de plaers celestials en els Capvespres a la Romana i el XXVII Mercat Romà de Iesso mentre entoneu ben fort: