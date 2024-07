La fossa de la Seu Vella acull l'espectacle circense 'Flou Papagayo'

La companyia Mumusic Circus va presentar ahir el seu espectacle Flou Papagayo a la fossa de la Seu Vella en el marc de la programació cultural d’estiu de la Paeria, Estiu en viu. L’obra, dirigida per Clara Poch i Marçal Calvet i interpretada per ells mateixos juntament amb Marta Camuffi, inclou una àmplia varietat de disciplines pròpies del circ com l’equilibrisme, el funambulisme i la suspensió capil·lar per relatar l’inici d’un viatge.