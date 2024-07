El Cafè del Teatre, sense gestor

Després de caducar el 16 de juny passat l’anterior contracte de gestió del Cafè del Teatre de Lleida, aquest equipament cultural està tancat en una situació que podria allargar-se més del previst. I és que la Paeria ha declarat desert el concurs públic per a l’adjudicació de la nova gestió del local, un procés a què només s’havia presentat una oferta.

En un decret firmat dimarts passat per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la secció de contractació i el servei jurídic de contractació de la Paeria acaben en “inadmetre” l’oferta presentada per l’empresa Cafè Lleida 1999 SL ja que la documentació presentada en data 26 de juny del 2024 com a justificació de la solvència econòmica o financera “incompleix” el que exigeixen les clàusules que regeixen la licitació. En concret, es refereix a un apartat sobre justificants de l’assegurança de responsabilitat civil per cobrir reclamacions per danys materials i/o corporals i les seues conseqüències a tercers, amb un límit general assegurat no inferior a 500.000 euros per sinistre. El decret especifica que l’empresa va presentar un document d’assegurança de responsabilitat civil per a pimes i autònoms, però “sense data ni firma de l’empresa Zurich Insurance España”.D’altra banda, val a recordar que la Paeria va anunciar que durant aquest estiu estaven previstes actuacions de millora a la sala, especialment a les instal·lacions elèctriques, de climatització i la il·luminació.

L’ajuntament ja ha iniciat un nou procés de licitació

■ L’ajuntament de Lleida ja ha iniciat un nou procés de licitació de la gestió del Cafè del Teatre. Avui està previst que l’equip de govern informi dels detalls els grups municipals en la comissió de Cultura. Per una altra banda, en l’apartat d’antecedents, el decret informa que Cafè Lleida 1999 SL és una empresa de recent creació, al capdavant de la qual se situa José Manuel Castillón (La Boîte i Cotton) i que des dels últims tres anys compta al seu equip com a programador d’aquests espais amb Toni Revés, gestor del Cafè del Teatre fins a l’any 2021.