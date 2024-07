La Guàrdia Urbana de Lleida intervé mig centenar d'ampolles d'òxid nitrós d'un vehicle en un control policial

Objectes decomissats per la Guàrdia Urbana durant la detenció

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut una persona acusada d'un delicte contra la salut pública després de detectar i intervenir del seu vehicle 51 ampolles d'òxid nitrós, 24 pastilles d'amfetamines, una bàscula de precisió, una pistola simulada, un ganivet i diners en efectiu.

Els fets han passat aquesta setmana en el marc d'un control policial ordinari al carrer Anselm Clavé.

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut una altra persona aquest dijous al carrer Cavallers per un delicte contra la salut pública per dur a sobre vuit embolcalls de cocaïna preparats per a la seva venda.

En el que portem d'any, el cos policial ha detingut 15 persones per cometre aquest tipus de delicte.