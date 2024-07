Isona estrena el FART amb el suport d'Àlex Casanovas

La quarta edició del FART, el Festival d’Arts Escèniques d’Isona, va arrancar divendres a la nit en aquesta localitat del Pallars Jussà amb un padrí d’excepció, el popular actor Àlex Casanovas, president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. Casanovas va obrir el festival en un acte a la plaça de l’Ajuntament, acompanyat per l’alcaldessa, Jeannine Abella, i l’actor Ivan Caelles, al capdavant d’aquest certamen nascut l’any 2021. Casanovas va donar el seu suport a aquesta iniciativa cultural, que pretén ser un referent a la comarca, animant les administracions i el públic a col·laborar-hi. Caelles va recordar que el nom de FART és un joc de lletres que fa referència, d’una banda, a un certamen que fa art i, per un altre, en un to més crític pel fet d’estar farts que els veïns d’Isona no disposin d’un teatre o una programació cultural permanent i hagin d’anar a un altre municipi per gaudir-ne. El circ i acrobàcia de Mi Santa Company o el teatre d’improvisació de Dos a l’Atzar van ser algunes de les primeres propostes del festival, que culminarà avui diumenge amb animació infantil, teatre inclusiu, clown, dansa-percussió i un recital d’Itsasgorak.