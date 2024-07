L’Esbaiola’t tanca la 15a edició amb un 80% de les entrades venudes

El festival Esbaiola’t ha conclòs la seva 15a edició amb un èxit rotund, assolint un 80% d’ocupació en els espectacles de pagament i venent un total de 6.300 entrades. L’Ajuntament d’Esterri, que aquest any ha assumit l’organització del festival, ha valorat molt positivament aquestes xifres, que es mantenen respecte a l’any anterior.

Durant els quatre dies del festival, els carrers d’Esterri d’Àneu s’han omplert de públic, especialment en els espectacles de carrer i a l’aire lliure. La programació ha inclòs una gran varietat de gèneres i formats, amb 80 espectacles i sessions a càrrec de 19 companyies, 7 d’elles internacionals.

El bon temps ha acompanyat el festival, amb l’únic incident destacable sent la suspensió de l’espectacle “Un océan d’amour” per causes majors, substituït per “La gallina dels ous d’or” de Zum-Zum Teatre. La jornada de clausura ha comptat amb l’espectacle “Piensa en Wilbur” i ha finalitzat amb “Clan Cabane” de La Contrabande.