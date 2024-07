Cervera reuneix el món lutier

La planta noble de la Universitat de Cervera va tornar a convertir-se ahir en el punt de trobada de l’artesania d’instruments de corda del sud d’Europa. En el marc de la celebració de la Càtedra Emili Pujol –amb el curs internacional de música i el festival amb concerts diaris fins dissabte–, la capital de la Segarra va acollir la vintena edició de la Fira de Lutiers, en aquesta ocasió amb la presència de fins a dotze tallers d’especialistes en la construcció, reparació o restauració d’instruments musicals de corda fregada i pinçada, dos dels quals de França.

El director d’aquest esdeveniment, Xavier Balcells, va explicar que “aquest és un espai únic per conèixer i poder comparar el so i la qualitat dels instruments de corda de la mà dels seus creadors”. Per a Balcells, aconseguir la presència d’una dotzena de lutiers és tot un èxit, que “aquest any també s’explica per la presència de nous constructors de Girona i Tarragona que comparteixen espai amb lutiers històrics com la Casa Parramon de Barcelona”. La XX Fira de Lutiers va estar dedicada en especial a l’arquet dels instruments de corda. Segons Balcells, es tracta d’“una peça clau, en ocasions de més importància que el mateix instrument”, la fabricació del qual pateix actualment una certa crisi. Com és habitual, la fira va ser un punt de trobada de músics i artesans, i també de visitants. El Pau, un estudiant de Barcelona que participa des de fa tres anys en el curs de música de Cervera, va gaudir provant un violí de francès valorat en 13.000 euros. Ahir a la nit, estava previst que el concert del festival estigués dedicat als instruments de corda.