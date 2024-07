Practicar el català cara a cara

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) de Lleida va informar ahir que durant el primer semestre d’aquest any 2024 s’han format a la demarcació de Lleida un total de 179 parelles lingüístiques, 23 en modalitat virtual. D’aquest total, 108 estan adscrites a la ciutat de Lleida i la resta, repartides per diferents comarques de Ponent, com la Noguera, l’Urgell i el Segrià, que compta, des del gener amb 46 noves parelles constituïdes.

El programa Voluntariat per la Llengua, creat l’any 2003 per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, té per objectiu millorar el català dels que aprenen aquesta llengua a través de la conversa i de conscienciar els voluntaris del fet de mantenir-se parlant en català i no canviar d’idioma de forma innecessària.

El programa de voluntariat s’estén a diferents àmbits de la societat en els quals és necessari reforçar l’ús del català i, també, a sectors en els quals l’objectiu de millorar la pràctica del català oral va lligat, a més, a altres valors com la integració social de les persones. En aquest sentit, destaca la tasca per desplegar el Voluntariat per la Llengua en l’àmbit de la salut. Així, aquest primer semestre del 2024 s’han constituït 10 parelles lingüístiques en les quals tant els alumnes de català com els voluntaris són professionals de centres sanitaris. A la ciutat de Lleida es van rebre sol·licituds de centres com l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el CUAP Lleida i els CAP Onze de Setembre i Balàfia-Pardinyes-Secà, a més dels CAP de Guissona, Sort i les Borges Blanques, les ABS de Guissona-Segarra, Pla d’Urgell i Almacelles i el centre Sant Joan de Déu d’Almacelles.

Més oferta d’espais i entitats per utilitzar el català

Les parelles lingüístiques tenen el compromís inicial de portar a terme 10 converses en català d’una hora a la setmana, també amb activitats com sortides al cine o al teatre, visites a museus o la participació en clubs de lectura. Aquestes propostes compten amb la col·laboració d’entitats i empreses en una xarxa a la qual aquest any s’han incorporat l’Escola Minerva de Lleida, la Fundació Verge Blanca, la colla bastonera del Pla de l’Aigua, el Casal Cívic de Balaguer, el Centre de Formació d’Adults de Mollerussa i el Centre Cívic de Tàrrega.