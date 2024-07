L'actriu Àgata Roca rep el premi Margarida Xirgu

L’actriu barcelonina Àgata Roca, fundadora de T de Teatre, va rebre dilluns a la nit el 50 Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu en reconeixement al seu paper en L’imperatiu categòric, obra programada al Teatre Lliure de Barcelona. “Tant de bo hi hagi tantes oportunitats com actrius hi ha en aquest país”, va afirmar Roca al rebre en un acte al Teatre Romea de Barcelona aquest guardó, el jurat del qual està format per la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya i la revista Núvol. També participen en aquest premi teatral honorífic l’ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i l’Institut del Teatre.