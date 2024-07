L'Acadèmia de Solsona, amb 120 joves talents

A partir de dimecres vinent, 31 de juliol, la capital del Solsonès tornarà a convertir-se en la seu de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), que en l’edició número 23 reunirà 120 joves talents (d’entre 180 sol·licituds rebudes) procedents de quatre continents, amb un festival paral·lel que oferirà una quarantena de concerts en 16 municipis del Solsonès (Solsona, Olius, Castellar de la Ribera, Navès, Pinell, Torà, Guixers, Riner, Odèn, Pinós i, com a novetat aquest any, Lladurs i Clariana de Cardener), l’Alt Urgell (Organyà), el Bages (Cardona i Sallent) i el Moianès (Moià) entre el 2 i el 17 d’agost. El director artístic de l’acadèmia i el festival, Peter Thiemann, va presentar ahir aquesta cita musical juntament amb el regidor de Cultura de Solsona, Albert Colell. Així, durant gairebé tres setmanes, visitaran Solsona alumnes d’orígens tan diversos com Corea del Sud, els Estats Units, Mèxic, Alemanya, Suïssa, el Regne Unit, Itàlia, Rússia, Letònia, Eslovènia o la Xina, atrets per un claustre de professors dels millors conservatoris i orquestres de tot Europa. Els professors de corda de l’Acadèmia protagonitzaran el concert inaugural el dia 2 al Teatre Comarcal. Altres cites destacades seran les de l’orquestra simfònica de l’AIMS (dia 9) o el recital d’orgue a la catedral de Solsona de l’alemany Johannes Geffert (dia 10).