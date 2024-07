Viatge en el temps al Cogul

Compartir una petita foguera amb els nostres avantpassats, fa més de vuit mil anys, a la llum de les estrelles a la vall del riu Set, on avui s’alça el poble del Cogul, mentre a l’empara d’una petita cova pinten unes figures humanes i d’animals, gairebé a l’abast de les nostres mans. “Ja no som visitants, sinó protagonistes de la història”, va destacar ahir la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en la presentació del projecte de realitat virtual Els ulls de la història al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre de la localitat de les Garrigues. Una renovada museografia que, sense oblidar els clàssics plafons amb textos i fotografies, fa un espectacular salt tecnològic immersiu perquè el visitant viatgi enrere en el temps fins a trobar-se, gairebé saludar-se, amb els autors de les pintures rupestres de la Roca dels Moros, que formen part del conjunt de l’arc ibèric mediterrani declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1998. Tot gràcies a unes ulleres de realitat virtual que, des d’aquest cap de setmana de portes obertes, es convertiran en l’atracció estrella d’aquest equipament cultural inaugurat el 2010 i posat en marxa de forma efectiva l’any 2015.

No es tracta d’un recurs tecnològic exclusiu per al Cogul sinó que, en principi, s’estendrà a uns altres quatre punts patrimonials de Catalunya: a l’octubre a Escaladei, al desembre al romànic de la Vall de Boí i l’any que ve a Sant Pere de Rodes i el castell de Miravet. La consellera va destacar que “l’estrena al Cogul, lluny de Barcelona, ja és tota una declaració d’intencions”. Al setembre també s’obrirà un nou espai expositiu amb aquest recurs tecnològic als baixos del Palau Moja de la capital catalana –seu del departament de Cultura– i a l’octubre es posarà en marxa un escenari mòbil per atansar aquesta realitat virtual també als centres educatius.Garriga també va destacar per una altra banda la renovació del discurs expositiu de la Roca dels Moros, “amb una mirada de gènere que mostra el paper significatiu i actiu de les dones en aquella època prehistòrica”.

Obres de conservació preventiva a l’equipament a la tardor

La nova responsable de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni, la lleidatana Carme Bergés, va avançar que a partir del setembre es portaran a terme obres de conservació preventiva a la Roca dels Moros, amb una falca per millorar-ne l’estabilitat i una intervenció contra les filtracions d’aigua. L’alcaldessa del Cogul, Àngels Julià, va lamentar que “no s’ha pogut completar tot el projecte previst” pel calendari polític, però “lluitarem per convertir-nos en un punt neuràlgic de la cultura prehistòrica del país”.