Dos icones a Taüll de 900 anys

Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ Visita al maig de veïns de la Vall de Boí al MNAC, a Barcelona. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ

El desembre passat va arrancar a la Vall de Boí l'Any Taüll, la commemoració del 900 aniversari de la consagració de Sant Climent i Santa Maria, dos dels temples més emblemàtics del conjunt romànic Patrimoni Mundial de la Unesco. Tot un any farcit d'activitats i actuacions de conservació i divulgació d'aquests monuments.

Fa poc més de 23 anys, la declaració del conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí com a Patrimoni Mundial de la Unesco va posar aquest enclavament cultural del Pirineu de Lleida en la primera línia internacional. Va ser un autèntic revulsiu que va redescobrir i va rellançar aquests temples a nivell de turisme i d’investigació històrica. Ara, la commemoració dels 900 anys de la consagració de dos de les esglésies més emblemàtiques del conjunt, les de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, també busca ser un impuls més per a aquest Patrimoni Mundial gràcies a una sèrie d’activitats científiques i de divulgació que van arrancar al desembre i que el passat cap de setmana va complir una etapa més l’estrena a Santa Maria d’un fragment de pintura mural acabat de restaurar (vegeu el desglossament a l’altra pàgina).

La programació del denominat Any Taüll, presentat el mes de novembre passat, inclou un pla d’accions que es tradueixen en una inversió de més d’1,1 milions d’euros. De fet, la primera activitat ja es va portar a terme aquell mes de novembre, unes setmanes abans de l’inici efectiu dels actes commemoratius. Van ser diversos treballs de conservació i restauració de les restes de pintura mural en l’absis major de Sant Climent, que van obligar a instal·lar unes bastides que van cobrir al complet les icòniques pintures del Pantocràtor i que, evidentment, van suposar també la interrupció durant uns dies de la projecció del màping, per primera vegada en els deu anys en què portava causant admiració entre els visitants. Aquests només van poder contemplar durant aquells dies tècnics i restauradors treballant en la neteja i fixació de petits aixecaments de capes pictòriques i la desinsectació i estabilització de diversos elements mobles de fusta.

Un nou màping a l’exterior de Sant Climent serà una de les actuacions estrella de l’Any Taüll

El dissabte 9 de desembre, ja sense bastides a la vista, l’icònic absis de Sant Climent va acollir la inauguració oficial de l’Any Taüll, un acte presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el president de la Diputació, Joan Talarn; i l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera. Una data històrica, en record que el 10 i l’11 de desembre de l’any 1123 –just feia 9 segles– el bisbe de Roda-Barbastre, Ramon Guillem, va consagrar els temples de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. En l’estrena oficial de l’Any Taüll, l’alcaldessa ja va sentenciar que el programa d’actes previstos, “viu i extens, deixarà empremta”.En efecte, durant aquests mesos estan previstes actuacions en l’emblemàtic campanar de Sant Climent i en la seua pintura exterior, desconeguda actualment pel gran públic. De fet, una de les intervencions que tindrà un efecte més gran serà un nou màping, aquesta vegada a l’exterior, gràcies al qual els visitants podran fer-se una idea de com lluïa el campanar fa 900 anys i gaudir de les decoracions i policromies originals de la façana. La nova videoprojecció a l’exterior cobrirà dos cares del campanar i els absis, i anirà acompanyada d’una banda sonora especial i d’una audioguia alternativa per quan les limitacions de llum no deixin veure-la amb claredat. Així mateix, també s’està actuant ara mateix al Centre del Romànic –romandrà tancat al públic fins al 10 de desembre– per implementar-ne la remodelació amb noves experiències de realitat augmentada en moviment, audioguies multimèdia i recursos educatius immersius.I entre les iniciatives més sonores, la cita anual Lleida Canta es va traslladar a l’abril a Taüll amb ni més ni menys que 1.200 cantaires de trenta-vuit corals de tot Catalunya cantant al romànic.

Santa Maria recupera un fragment de pintura mural

Dissabte de la setmana passada, Santa Maria de Taüll va viure un retorn molt especial. Després de més de 50 anys, un fragment de pintura mural romànica amb l’escena del Bany de Jesús va tornar al seu emplaçament original, sobre una columna dels arcs que separen la nau central del temple de la lateral sud. La pintura es va descobrir durant unes obres a començaments dels anys 60 i, fins ara, havia estat exposada a l’església veïna de Sant Climent. El 1971, amb les obres ja acabades, es va extreure mitjançant la tècnica del strappo –la mateixa utilitzada en l’arrancament de les pintures murals romàniques del Pirineu en les primeres dècades del segle XX– i es va transferir a una tela sobre un plafó per exhibir-la a Sant Climent. Ara, en el marc de l’Any Taüll, la pintura va ser restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat i se li ha retornat el caràcter mural, de nou al seu lloc d’origen, al temple de Santa Maria. Per a això, els restauradors van substituir el conglomerat i van dotar l’obra d’un contorn irregular envoltat per un morter, similar a la capa sobre la qual van treballar els pintors de principis del segle XII. “Un nou moment històric per a la Vall”, va destacar l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.