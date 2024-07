La continuïtat del curs de cant de Castellserà perilla

Una de les formacions del curs de cant internacional de Castellserà. - LAIA PEDRÓS

Castellserà acull aquesta setmana la 22a edició del curs internacional de cant, en el qual participaran nou alumnes, xifra notablement inferior a la que era habitual. Tots ells cursaran la modalitat de cant, dirigida a estudiants de cant, directors de cor, professors de llenguatge musical, professionals de la comunicació oral i cantors de cor.

D’altra banda, la modalitat de tècnica vocal s’ha suprimit per primera vegada per falta d’inscrits. Els participants procedeixen de diferents punts de Catalunya (Barcelona i Lleida) i de l’Estat espanyol (València, Saragossa i Lugo), a banda d’Anglaterra. Habitualment el curs comptava amb quatre professors, però aquest any s’han reduït a la meitat i són Bruno Henriques i Alfons Escué. La formació consta de 40 hores, repartides entre el matí (de 10.30 a 13.30 h) –sobre tècnica vocal, repertori i consciència corporal– i la tarda (de 16.00 a 19.00 h) –sobre interpretació–. Totes les classes són individuals, excepte la de consciència corporal.

Henriques va explicar que el descens d’inscrits “és una tendència general en els cursos de cant” i la va atribuir a les xarxes socials: “Els joves volen triomfar ràpid, sense esforç i gratis.” El professor va defensar la importància dels cursos professionals, ja que “suposen dedicació i disciplina”.