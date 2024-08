Nou procés per licitar el Cafè del Teatre a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria va publicar ahir la licitació del contracte per a la gestió del bar i les activitats culturals del Cafè del Teatre, després que a mitjans de juliol es declarés desert el concurs públic al rebutjar l’única oferta perquè no complia els requisits econòmics requerits.

Segons l’anunci, el termini per presentar ofertes finalitzarà el proper 26 d’agost i el contracte tindrà una durada de dos anys des del seu inici, que es preveu per a l’octubre d’aquest any, amb la possibilitat d’una pròrroga de dos anys més. L’adjudicació es farà a través d’un procediment negociat, com ja va publicar SEGRE.

En aquest sentit, el contracte inclou que una vegada al mes es puguin programar actuacions de grups locals per fomentar el talent local en l’àmbit de la música, les arts o la dansa, i que es pugui oferir servei de menjar calent.