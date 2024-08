Les lletres, protagonistes al Dansàneu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La literatura va cobrar protagonisme en la vuitena jornada del Dansàneu, que va haver de modificar la programació i canviar actes previstos per a la nit a causa de l’amenaça de pluja que va acabar caient sobre les Valls d’Àneu.

La jornada va començar amb una conversa sobre llengua i país moderada per la poeta Àngels Gregori, que va comptar amb la participació de cinc ponents de diferents zones de parla catalana. Els escriptors Enric Sòria, en representació del País Valencià; Joan-Lluís Lluís, per la Catalunya Nord; Carlota Gurt, pel Principat d’Andorra; Sebastià Alzamora, per les illes Balears, i Pep Coll, com a amfitrió, representant el Pirineu, van debatre a Esterri d’Àneu sobre la llengua. A la tarda, l’actuació de dansa vertical Fargar de la Cia Berta Baliu i la colla castellera Malfargats del Pallars a la central hidroelèctrica va haver de ser suspesa davant de la pluja que va caure a la zona mitja hora abans de l’inici.

Les propostes per a la nit van poder ser resituades amb temps. La proposta gastronòmica i maridatge amb productes de proximitat estava prevista a la plaça de la Closa d’Esterri d’Àneu. D’altra banda, el concert del grup Marala, format per la catalana Selma Bruna, la mallorquina Clara Fiol i la valenciana Sandra Monfort, havia de posar el colofó a la vetllada al poliesportiu del mateix municipi aneuenc.