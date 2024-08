Lluís Sánchez, guanyador d'Eufòria, exhaureix en poques hores les entrades del concert al Parc Astronòmic del Montsec

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Astronòmic del Montsec acollirà el 30 d'agost el concert del cantant Lluís Sánchez, veí d'Artesa de Lleida. El guanyador de la tercera temporada d'Eufòria de TV3 presentarà el seu espectacle 'A sky full of stars' en el marc de Música sota les estrelles. Les entrades s'han esgotat en poques hores per les dos sessions disponibles. El cicle musical –que enguany arriba a la seva 14a edició– també compta amb altres noms com Pep Sala, Bru, Cris Juanico o INUITS, entre d'altres.

L'esdeveniment fusiona l'astronomia i la música en un dels cels més foscos de Catalunya, al municipi d'Àger. La programació s'allargarà fins el mes de novembre amb unes entrades que tenen un cost de 20 euros.