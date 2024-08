Museus, joies i menjar per consolar els fans de Taylor Swift a Viena

Viena s’ha bolcat amb els milers de fans de Taylor Swift que no han pogut assistir als concerts de l’estrella nord-americana, suspesos per una amenaça terrorista imminent. Dos amigues de Torregrossa, que havien d’assistir al xou previst per ahir, van explicar a aquest diari que han pogut entrar de forma gratuïta a diversos museus de la ciutat, on s’han trobat amb altres fans. “Hem parlat dels llocs d’on venim i ens hem intercanviat braçalets. Hi ha molta cua a tot arreu i fins i tot a la botiga Swarovski perquè donaven collars gratis però després de mitja hora d’espera ja s’havien acabat. Tanmateix, ens oferien un 20% de descompte en altres productes”, va explicar la Laura, que va viatjar a Viena juntament amb la seua amiga Andrea per assistir al concert, per al qual tenien entrada des de fa més d’un any. Una situació similar a la de tres germanes d’Alpicat (vegeu SEGRE d’ahir). La cancel·lació no ha desanimat els swifties, que, com va explicar la Laura, han fet diverses concentracions per cantar temes de Swift. “Hi ha una església en la qual posaven la seua música i dijous a la nit, els fans es van reunir en una zona cèntrica per cantar les cançons del concert”, va assenyalar. També es van celebrar festes en locals i molts establiments oferien menjar i beguda gratis.

Per una altra banda, el ministre de l’Interior d’Àustria, Gerhard Karner, va informar de la detenció d’un jove de 18 anys vinculat a l’arrestat de 19 anys que va confessar planejar un atemptat suïcida amb explosius en un dels tres concerts previstos a Viena. Aquest últim i el seu còmplice, de 17 anys, van ingressar en presó preventiva. Els tres individus havien jurat lleialtat al grup terrorista Estat Islàmic.