Verdú apuja el ritme musical

L’Emprius Festival torna aquest divendres a Verdú en el tercer estiu consecutiu amb una nit de música i concerts encapçalada per la banda lleidatana Sexenni. La iniciativa organitzada per l’associació juvenil Els Coixos de Verdú també comptarà en la programació amb l’actuació del duet format per Marina Angerri & Jani Cabau, mentre que DJ Ruka i DJ Enok posaran la cirereta a la festa amb les seues sessions musicals en directe.

Seguint el format de les anteriors edicions, el festival tindrà lloc a la zona esportiva i les piscines de Verdú, que disposarà d’un recinte culinari, dos espais de concerts i servei de barra durant tota la nit. Els organitzadors asseguren que amb aquesta configuració pretenen atreure un públic molt variat, ja sigui del mateix poble com d’altres parts de la comarca i la província.La vetllada també comptarà amb un sopar popular a deu euros el tiquet, que es pot aconseguir a la farmàcia i l’oficina de Turisme del municipi o escanejant el codi QR dels cartells promocionals.

Els lleidatans Sexenni fan parada a Verdú enmig d’una exhaustiva gira d’estiu que els està portant a oferir una vintena de concerts en tan sols dos mesos. Les últimes setmanes han actuat en llocs com Alfarràs, Terrassa, Barcelona, Palafrugell, Argentona i Mallorca. Aquest dissabte repetiran a Ponent amb un concert a la Floresta i encara tenen un gran volum d’actuacions durant el mes de setembre, amb el plat fort de les festes de la Mercè de Barcelona, el dia 21 de setembre.