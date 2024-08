Fantasies amb violí i piano a Ponts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival d’Estiu Extraordinari per commemorar el mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere de Ponts s’endinsa en el tram final amb els últimes dos actuacions. Avui serà el torn d’Abel Tomàs i Emma Stratton, que oferiran un recital per a violí i piano a partir de les 22.00 hores. D’aquí a dos setmanes, clausurarà el cicle la cantant Maria del Mar Bonet amb un últim concert en aquest espai, datat de l’any 1024.

L’actuació d’aquesta nit versarà sobre l’obra el rondó per a violí i piano en si menor D895 del compositor austríac Franz Schubert. El violí era un instrument amb què Schubert estava molt familiaritzat perquè el tocava des de petit. Abel Tomàs, reconegut violinista del Quartet Casals, serà l’encarregat d’interpretar totes aquestes melodies. L’acompanyarà la jove pianista Emma Stratton, que també actuarà en el rol de solista en peces com les Variacions serioses de Felix Mendelssohn o la Fantasie op. 17 en do major de Robert Schumann.Les entrades es poden adquirir al web www.ponts.cat o bé de manera presencial al Patronat de Turisme de Ponts, per un preu de 15 euros. Hi haurà servei de bar des d’una hora abans i una vegada acabada l’actuació a càrrec del restaurant L’Apagallums.Després de clausurar-se el festival, la col·legiata prepara altres activitats com la presentació del llibre Petita història de Sant Pere de Ponts, amb text de Xènia López i il·lustracions de Pilarín Bayés el pròxim 15 de setembre.