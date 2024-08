Guionista d'un èxit a taquilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Els guionistes sempre estem a l’ombra”, diu a l’ACN Eduard Sola, guionista i membre de la junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català. “He viscut la circumstància d’estrenar una pel·lícula i que et facin passar per darrere del photocall”. Sola firma el guió de l’exitosa Casa en flames, la segona amb més públic des del 2014 només al darrere d’Alcarràs, detalla que al film van buscar “el to de la veritat i aquesta és lamentable. Som éssers lamentables”. Afirma que el guionista és menyspreat al món del cine i explica que això ve de la tradició europea en la qual la figura de l’autor va lligada al guionista-director. “Els nostres grans autors són escriptors i directors a diferència dels EUA, on això ho tenen molt diferenciat”. Posa com a exemple Steven Spielberg, que ha dirigit majoritàriament els guions d’altres.

Sobre l’Acadèmia del Cinema Català, Sola assegura que “té un respecte absolut pel treball del guionista i es fan activitats per basar i fer visible la seua tasca”. El guionista ha coescrit sèries com Cites, Cites Barcelona o El cuerpo en llamas o els films Barcelona, nit d’estiu; Barcelona, nit d’hivern; Quatretondeta o María (y los demás), així com El bus de la vida. Pròximament s’estrenarà Virgen roja, dirigida per Paula Ortiz amb el guió de Sola i Clara Roquet. Entre els seus recents treballs més destacats es troba Casa en flames, dirigida per Dani de la Orden. Explica que el director va decidir que al cartell de la pel·lícula també hi aparegués el seu nom.

Un habitual, i amb premis, al festival Som Cinema

El guionista barceloní és un habitual del festival lleidatà Som Cinema, el Festival de l’Audiovisual Català, on ha estat projectat i també premiat. Al certamen va rebre el premi del Públic i el Premi Blogos de Oro com a director del seu primer llargmetratge Lunático. El film, del 2014, compta amb un guió de Sola i Mireia Ubero. També va ser guardonat Les bones nenes com a millor curtmetratge a Som Cinema. Igualment va ser present en el certamen lleidatà amb Tots els camins de Déu, dirigida per Gemma Ferratè, amb la qual va escriure el guió.