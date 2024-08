La companyia lleidatana Tombs Creatius porta les seues instal·lacions a Disneyland Paris

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia d'arts de carrer Tombs Creatius es troba immersa en una gira d'estiu que fa parada en 9 festivals de música i arts escèniques de 7 països d'Europa. La participació més recent i també la més curiosa de la gira és la que ha passat aquest cap de setmana per Disneyland Paris, on la companyia de Bellpuig ha portat la instal·lació 'Xics de Xurrac' en el marc d'una prova per dinamitzar un espai de restauració que hi ha abans d'entrar al parc d'atraccions. El plantejament del parc francès és que aquesta zona pugui acollir en un futur proper instal·lacions participatives de lliure accés de forma permanent per afegir un atractiu de joc en família abans d'entrar al recinte.

Per als responsables de Tombs Creatius, la col·laboració amb Disneyland París és una oportunitat per continuar amb una línia de negoci que va creixent cada vegada més amb la construcció d'instal·lacions a mida per a equipaments culturals i lúdics que no fan programacions d'arts de carrer habitualment, però que volen comptar amb propostes com les de Tombs Creatius per dinamitzar determinats espais i atraure nous públics a través del joc.

La gira europea de Tombs Creatius va començar el 22 i 23 de juny al festival Brik de Breda (Països Baixos), i ha passat per diferents festivals de Portugal, Suïssa, Alemanya i Hongria. Les darreres parades seran a mitjans de setembre a Eslovènia i Portugal. A banda de les dates internacionals, la companyia de Bellpuig també ha actuat per Catalunya i l'estat espanyol, amb una vintena d'actuacions amb les diferents propostes, entre les quals destaca l'estrena i posterior gira de la nova producció, 'Lilliput', a festivals com l'Esbaiola't d'Esterri d'Àneu o el GREC en Família de Barcelona.

Sobre la última producció, 'Lilliput', es tracta d'una instal·lació al voltant dels contes clàssics coproduïda amb l'il·lustrador Carles Porta i que compta amb la col·laboració de Zum Zum Teatre en la direcció d'interpretació, amb el grup musical La Tresca i la Verdesca en l'assessorament d’un dels jocs, i amb el guionista Ferran Aixalà en creació d'un joc-conte original. 'Lilliput' es va estrenar el 7 de juliol al Festival de Llegendes de Catalunya, a Sant Martí de Tous, i ha estat escollida per FiraTàrrega i també per Fira Mediterrània per formar part de les seves programacions d'aquest 2024.