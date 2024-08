Manifest per impulsar l'úsdel català entre la ciutadania

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat Catalana d’Estiu que se celebra a Prada de Conflent ha impulsat una declaració per fomentar i incrementar l’ús del català entre la ciutadania. Es tracta d’un document que, a iniciativa de l’exconseller de Cultura Lluís Puig, compta amb el suport d’una trentena d’antics alts càrrecs polítics dels diversos territoris de parla catalana com Laura Borràs, Joan Manuel Tresserras, Àngels Ponsa, Ferran Mascarell, Clara Ponsatí o l’exvicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira. La declaració insta els ciutadans a “parlar en català amb tothom” i reclama un increment de l’ús social de la llengua per “situar el català al centre del debat polític i social”. El document vol ser una crida a la mobilització per la llengua i comença recordant que la situació actual és “d’emergència lingüística” ja que, amb “només el 32 per cent dels parlants habituals, el seu ús social s’ha reduït en tots els territoris del domini lingüístic”. Entre les propostes està la de “parlar en català amb tothom”; consumir i “gaudir” de la cultura i entreteniment en llengua catalana; la creació i transmissió de consciència lingüística; reivindicar les entitats i associacions compromeses amb la llengua; enfortir les xarxes veïnals perquè incorporin el català com a llengua de comunicació.

Així mateix, Lluís Puig va celebrar la creació de la conselleria de Política Lingüística, malgrat que va afegir que “esperem que hi hagi més pressupost, idees i projectes” per a aquesta cartera.