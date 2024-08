Obres ja sense entrades a FiraTàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

A falta de dos setmanes per a la celebració de FiraTàrrega, el certamen comença a esgotar les entrades per a alguns espectacles de pagament com és el cas de les dos funcions de Se’ns moren les plantes d’Understory. A més, queden poques localitats per a Opia de la Cia. Ferran Orobitg. En els dos casos es tracta d’espectacles amb aforaments bastant limitats. FiraTàrrega tenia ahir un 35% de l’ocupació reservada, entre 3.335 entrades venudes i 2.630 invitacions a professionals.

El certamen de les arts escèniques va posar a la venda més de 17.000 localitats el passat 26 de juliol per als 28 espectacles de pagament programats, que se sumen a uns altres 23 d’accés lliure per diferents punts de la ciutat i a les desenes que oferiran els artistes espontanis. Costen entre 10 i 20 euros. FiraTàrrega manté el paquet Heavy User amb fins a un 30% de descompte per la compra de tres o més entrades d’espectacles diferents.

En un altre ordre de coses, aquests dies l’artista i il·lustrador Jorge Ochagavía està pintant un mural de grans dimensions en una paret de l’entrada del pàrquing de La Fassina en el qual plasma diferents personatges i elements que conformen els productes de la nova línia de marxandatge del certamen, que va dissenyar el mateix Ochagavía i va executar l’empresa Cha-Chá. Són samarretes, mitjons, barrets de palla, bosses, bolígrafs i xapes. Els productes es poden adquirir al web de Cha-Chá i de forma presencial al punt d’informació de FiraTàrrega ubicat a la plaça de les Nacions, on també es poden adquirir entrades i el programa de mà.