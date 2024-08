Perico Pastor estrena mostra a la Galeria Indecor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Perico Pastor, pintor i il·lustrador de la Seu d’Urgell reconegut internacionalment, va estrenar ahir una nova exposició a la Galeria Indecor de Lleida. Es tracta d’un conjunt de 24 obres figuratives i paisatgistes de petit format. Per elaborar-les, el pintor va combinar dos tècniques: la tinta xinesa i l’aquarel·la, sobre un paper d’arròs japonès. Pastor representa des d’escenes quotidianes fins a paisatges, el mar i el circ, entre altres temàtiques. Els preus de les peces oscil·len entre els 200 i els 800 euros i la mostra estarà oberta fins al 15 d’octubre.

No és la primera vegada que l’artista confia les seues obres a aquest espai de la capital del Segrià. El novembre passat va presentar una mostra amb nou estil pictòric compost per una desena d’obres inspirades en el seu viatge al Perú. Durant la pandèmia, Pastor va portar a terme un original projecte de dibuixos que compartia per WhatsApp per desitjar bon dia. Malgrat que un infart el va obligar a parar durant quatre mesos i va estar en coma durant cinc setmanes a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, va portar a terme els seus dibuixos durant 563 dies.