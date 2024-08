Festuc Teatre i Los Titiriteros, de premi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia d’arts escèniques lleidatana Festuc Teatre ha estat premiada en la 27a edició de la Fira de Teatre de Castella i Lleó, que va acollir la passada setmana Ciudad Rodrigo (Salamanca). L’Associació d’Amics del Teatre de la Fira va atorgar la distinció de Millor Espectacle per a Públic Infantil i Familiar a la producció Jo, TARZAN, que la formació lleidatana va presentar al Teatro Nuevo Fernando Arrabal del municipi castellanolleonès. Aquesta distinció consolida Festuc Teatre com una de les companyies més destacades a nivell estatal en l’àmbit del teatre familiar.

L’espectacle Jo, TARZAN, dirigit per Pere Pàmpols, ofereix una perspectiva i un enfocament actuals a la clàssica història Tarzan, de l’escriptor nord-americà Edgar Rice Burroughs. La peça “convida el públic a reflexionar sobre els vincles familiars i el fet de saber transformar-los”, segons afirma la companyia.Aquesta no és la primera vegada que Festuc Teatre rep aquest guardó a la Fira de Ciudad Rodrigo. El 2018, la formació va ser premiada per la seua reconeguda obra Adeu Peter Pan, que adapta l’imaginari del novel·lista escocès James Matthew Barrie. Per la seua part, la històrica companyia oscenca Los Titiriteros de Binéfar, fundada el 1975, va presentar El abrazo a la plaça d’Herrasti. La proposta va obtenir el guardó a Millor Espectacle de Carrer i s’endinsava en el món del folklore en el format d’una moixiganga, una peça de comèdia. L’espectacle “va aconseguir la diversió de tots els públics”, segons va assegurar l’organització del festival a les xarxes socials. Si bé és l’Associació d’Amics del Teatre de la Fira la que convoca els reconeixements, l’encarregat de votar pels seus espectacles favorits és el públic, que ho va poder fer a través d’una aplicació mòbil creada per al certamen. En aquesta ocasió, l’organització va registrar més de 1.500 vots. Una altra de les propostes d’arts escèniques premiades durant aquesta edició va ser Xpectro, una peça de circ i dansa a càrrec de la companyia granadina Zen del Sur, que es va emportar el premi a Millor Espectacle per a Públic Jove i Adult.