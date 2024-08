Netflix roda escenes d'un film romàntic a Cellers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El bucòlic paratge de l’embassament de Cellers conegut com la platgeta, al terme municipal de Llimiana (Pallars Jussà), va acollir durant tot el dia d’ahir el rodatge de diverses escenes d’una nova producció de Netflix –juntament amb Sony Pictures–, basada en un best-seller de tall romàntic de l’escriptora nord-americana Emily Henry.

Es tracta de la novel·la People we meet on vacation, publicada el maig del 2021 i que Planeta va editar en castellà l’any passat amb el títol de Gente que conocemos en vacaciones. Com informa la plataforma audiovisual, l’adaptació d’aquesta novel·la rosa està protagonitzada per l’actor britànic Tom Blyth (1995), que l’any passat va ser un dels protagonistes de la preqüela Els jocs de la fam: balada d’ocells i serps, i la californiana Emily Bader (1996), que ha participat en pel·lícules com Paranormal Activity: Next of Kin (2021) i Fresh Kills (2023). La direcció va a càrrec del nord-americà Brett Haley, especialista en drames romàntics (Violet i Finch el 2020 i Ritmes del cor el 2018). El rodatge, amb estrictes mesures de seguretat per preservar la privacitat, va provocar tot el dia talls intermitents de 30 minuts de la carretera LV-9121 de Cellers a Llimiana. L’ajuntament va recomanar l’accés a través dels Masos i Gavet.