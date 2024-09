CADdansa presenta 'Dones en dansa' a Torres de Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida (CADdansa) va preestrenar dissabte a la nit el seu espectacle Dones en dansa davant de l’església de l’Assumpció de la Mare de Déu a Torres de Segre, en el marc del cicle Escenaris singulars. La col·legiata del municipi és considerada com a bé cultural d’interès local.

La cita, organitzada per l’àrea de Cultura del consell comarcal del Segrià, va reunir uns 200 espectadors, que van gaudir d’una combinació de ball i recitació poètica. La proposta té per objectiu posar en relleu l’empoderament de la dona a través de les arts escèniques i mitjançant la bellesa de la dansa i la intel·ligència de les peces triades. Entre aquestes, es troben cançons com Ai Mama, de l’artista barcelonina Rigoberta Bandini, i la poesia de Maria-Mercè Marçal, a banda d’altres autores lleidatanes. Amb tot, la peça va destacar per la seua ironia i el seu qüestionament de tòpics socials, així com per la coreografia.

A l’acabar l’actuació, l’ajuntament del municipi va oferir un tast de fruita dolça als assistents. Escenaris singulars pretén fusionar el patrimoni arquitectònic amb mostres de música i art locals i gastronomia i rep el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la diputació de Lleida i els consistoris dels municipis participants.La pròxima proposta del cicle està prevista per aquest dissabte a Torre-serona, a les 20.00 hores. L’espai triat per a l’ocasió és El Calvari, on es podrà disfrutar d’un espectacle a càrrec del grup EnCantades amb entrada lliure i gratuïta.