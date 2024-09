FiraTàrrega participativa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

FiraTàrrega 2024 arrancarà aquest dijous convidant el públic a jugar. Fins a 11 de les propostes de la programació tindran com a eix conductor el joc, entès com una fórmula per trobar-se i fer comunitat i animant a la participació del mateix públic. Entre els més destacats, la companyia murciana Yllana & Nacho Vilar Producciones organitzarà amb Olympics el seu propi campionat amb una infinitat de situacions absurdes i surrealistes; La Cresta estrenarà Chaos Machine, una instal·lació sonora, interactiva i col·lectiva en la qual els participants es convertiran en agents actius a través d’instruments musicals experimentals; i els balears de La Mecànica proposaran amb Odissees una experiència teatral immersiva combinant l’actuació física en viu i la tecnologia digital. Tampoc no faltaran les propostes lleidatanes de Tombs Creatius (Lilliput) i Toc de Fusta (Arrels). Ahir es va reunir la junta de seguretat de FiraTàrrega per desenvolupar el pla de protecció potenciant la seguretat ciutadana, la gestió de la mobilitat i la prevenció.

La Fira ja ha superat el 50% d’ocupació de les obres de pagament entre la suma de la venda d’entrades (5.017) i les invitacions a professionals (3.245). Per la seua part, La Soll acollirà avui al vespre (20.15 hores, plaça de Les Nacions) un debat sobre els usos de l’espai públic des d’una perspectiva artística i social.