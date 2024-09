Les pujades de preus de les entrades dels concerts d'Oasis, sota investigació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats del Regne Unit i Irlanda han anunciat l'obertura d'investigacions sobre l'increment substancial dels preus de les entrades per a la gira de retorn d'Oasis, "Oasis Live 25", prevista per al 2024. Els anomenats "preus dinàmics", una pràctica controvertida però legal que permet a les plataformes de venda ajustar les tarifes a l'alça en funció de la demanda, han disparat el cost dels tiquets fins a multiplicar-los per sis en alguns casos.

L'anunci de la reunió dels germans Gallagher, quinze anys després de la tumultuosa dissolució d'Oasis el 2009, ha desencadenat una allau de fans desitjosos d'assistir a una de les catorze dates programades a Irlanda i el Regne Unit. No obstant això, en accedir a la pàgina web oficial de venda d'entrades, els seguidors s'han topat amb llargues cues virtuals i preus desorbitats. Un fan català relatava a X (abans Twitter) que, després de sis hores d'espera, se li demanaven 355 lliures (més de 420 euros), més del doble del preu original.

Malgrat que els "preus dinàmics" van guanyar popularitat després de la pandèmia com una forma d'optimitzar els ingressos en funció de l'interès del públic, les organitzacions de consumidors denuncien aquesta pràctica com a abusiva i perjudicial per als assistents. Ara, els governs britànic i irlandès han decidit intervenir per investigar si s'han vulnerat els drets dels compradors en el cas de la gira d'Oasis.

Oasis: Una de les bandes més influents del britpop

Fundada el 1991 a Manchester, Oasis es va convertir en un dels grups més emblemàtics del moviment britpop dels anys 90. Liderada pels germans Liam i Noel Gallagher, la banda va aconseguir un èxit massiu amb àlbums com "Definitely Maybe" (1994) i "(What's the Story) Morning Glory?" (1995), que van encapçalar les llistes de vendes al Regne Unit i van popularitzar hits com "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" i "Champagne Supernova".

No obstant això, la relació tensa i conflictiva entre els germans Gallagher, plena de baralles públiques i retrets, va anar minant la convivència dins del grup. L'agost de 2009, només minuts abans d'un concert a París, una violenta discussió entre Liam i Noel va posar fi abruptament a la trajectòria d'Oasis. Des de llavors, ambdós germans han seguit camins separats amb els seus respectius projectes musicals.

El retorn més esperat: La gira "Oasis Live 25"

Després d'anys de rumors i especulacions sobre una possible reunió, Liam i Noel Gallagher van confirmar al maig de 2023 que tornarien a compartir escenari en una gira commemorativa del 25è aniversari del seu àlbum debut, "Definitely Maybe". Batejada com "Oasis Live 25", la gira inclourà catorze concerts al Regne Unit i Irlanda durant els mesos de juny i juliol de 2024.

La notícia va generar una expectació sense precedents entre els fans d'Oasis, desitjosos de reviure l'energia i les cançons que van marcar tota una generació. No obstant això, l'alegria inicial s'ha vist enterbolida per la polèmica suscitada entorn dels preus de les entrades, que han arribat a nivells prohibitius per a molts seguidors.

Què són els "preus dinàmics" i per què són controvertits?

Els "preus dinàmics" són un sistema que permet a les plataformes de venda d'entrades ajustar les tarifes en temps real en funció de la demanda. Com més interès genera un esdeveniment, més pugen els preus. Encara que és legal, es considera una pràctica abusiva que perjudica els consumidors.

Quines mesures prendran els governs del Regne Unit i Irlanda?

Els governs britànic i irlandès han anunciat l'obertura d'investigacions per determinar si s'han vulnerat els drets dels compradors d'entrades per a la gira d'Oasis. S'analitzarà si els increments de preus han estat justificats i proporcionats.

Hi haurà més dates de la gira "Oasis Live 25" fora del Regne Unit i Irlanda?

De moment, Oasis només ha confirmat catorze concerts al Regne Unit i Irlanda per a juny i juliol de 2024. No obstant això, tenint en compte l'enorme demanda, no es descarta que la banda anunciï més dates en altres països en el futur.