Impressió en 3D i fotografia, estrelles a CaixaForum Lleida

CaixaForum Lleida acollirà aquesta nova temporada 2024-2025 dos grans exposicions: una sobre l’impacte de la impressió en 3D en la nostra societat i una altra de fotografia, amb imatges de National Geographic, que atansarà els visitants del centre a la gran varietat de paisatges del planeta i als colors que els caracteritzen. El director general de la Fundació La Caixa, Joan Ramon Fuertes, i la directora de l’àrea d’Exposicions, Isabel Salgado, van presentar ahir a la capital catalana les diferents mostres dels centres CaixaForum per a aquest pròxim curs, amb presència també de la directora d’aquest equipament cultural a Lleida, Maribel Tost.

Així, CaixaForum Lleida obrirà la temporada el 19 de setembre vinent amb l’exposició Print 3D. Reimprimir la realitat, una mostra que analitza els reptes i les oportunitats que suposa la impressió en 3D, i que aprofundeix en la forma en què aquesta tecnologia col·laborativa i versàtil s’ha començat a aplicar en camps molt diversos, des de la medicina fins a l’art o la construcció, per permetre produccions amb dissenys personalitzats i a escales i mides impensables fins fa alguns anys. A través de desenes de peces impreses, es desafia el visitant a interrogar-se sobre fins a quin punt transformarà la impressió 3D nostre dia a dia i què comportarà el seu ús, cada vegada més estès, per al sistema productiu actual.

D’altra banda, a partir del 19 de març de l’any que ve, CaixaForum Lleida mostrarà l’exposició Colors del món, una exhibició fotogràfica que permetrà al visitant admirar la diversitat de colors que caracteritzen els paisatges de la Terra gràcies a les impactants imatges captades per alguns dels millors fotògrafs de la prestigiosa revista National Geographic, com Joel Sartore o Steve Winter. La mostra, que podrà visitar-se fins al 27 de juliol, serà un cant a la bellesa que es compon de múltiples tons i matisos i aprofundirà també en el significat de cada color en diferents cultures del món. Com cada curs, la temporada cultural es completarà amb una àmplia programació per a tots els públics i edats, amb activitats i experimentació al voltant de les dos exposicions, conferències amb investigadors i pensadors de referència i un cartell musical amb concerts des de música clàssica a l’electrònica o el jazz.