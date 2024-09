L'IEI obre el curs amb la defensa del català com a element clau del país

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Joan Talarn, va presidir ahir la presentació del cicle La Veu Trencada d’un Poble, un “debat obert sobre la situació de la llengua, en un context marcat per la dificultat i el retrocés en l’ús social del català”. Acompanyat per la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, i pel director, Andreu Vàzquez, Talarn va definir aquest cicle d’activitats al voltant a la Diada de l’11 de setembre com “una iniciativa que forma part de l’ADN d’aquesta institució: la defensa i promoció de la cultura catalana”. Un cicle mitjançant el qual l’IEI vol “reflexionar” davant del context marcat “pel retrocés en l’ús social del català, així com per l’ascens de partits polítics que ataquen directament la llengua en diversos governs autonòmics”.

La programació inclourà tres concerts que reten homenatge a grans figures de la literatura catalana. Així, Borja Penalba (19 de setembre) i el lleidatà Carles M. Sanuy (dia 18) oferiran dos actuacions inspirades en l’obra del poeta Vicent Andrés Estellés, mentre que el Trio Orfeu i el rapsode Agustí Lleyda (dia 17) dedicaran un recital a Joan Salvat-Papasseit.També hi haurà dos col·loquis sobre llengua catalana i el seu ús social, que “està en perill”. El primer, el dia 16, amb presència dels sociolingüistes Marina Massaguer i Francesc Xavier Vila, nou conseller de Política Lingüística. El segon, el dia 27, amb la presència dels presidents d’Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear.Per completar el cicle, aquest divendres es presentarà al pati de l’IEI una instal·lació artística al voltant de la situació de la llengua catalana, que es podrà visitar fins al dia 15.