Les millors postals de la Vall Fosca

Les imatges d’estanys van triomfar aquest any en el concurs de fotografia Indrets de la Vall Fosca, impulsat per l’ajuntament de la Torre de Capdella i que va tenir lloc dissabte passat en un acte celebrat a les antigues escoles d’Espui, amenitzat pel showman Pep Plaza.

Llum de lluna, una fotografia nocturna de l’estany de Filià, de Josep Culleré, es va emportar el guardó principal i va rebre el Premi Manel Dalmau de 500 euros i un trofeu exclusiu creat per l’artista local La Santolina. Ramon Martínez va ser el guanyador del premi de 250 euros de la categoria general, de llocs i racons de la Vall Fosca, amb la fotografia titulada Tarda a Antist. I en la categoria especial, que aquest any premiava imatges en blanc i negre d’aquesta zona del Pallars Jussà, el guanyador va ser Xavier Loan, amb una espectacular imatge de l’estany de Mar.

Llum de lluna’, una foto nocturna de l’estany de Filià, de Josep Culleré, guanyadora del concurs- josep culleré/ajunt. la torre de capdella

També es van atorgar dos mencions d’honor per a les dos fotografies finalistes de cada categoria. En la general, la menció va ser per a Xavi Tobella, amb la foto Camí Obeix. I en l’especial va correspondre a Quico Gómez per la foto La llum al llac, una imatge de l’estany de Colomina. L’edició número 20 del concurs va comptar amb un presentador de luxe, Pep Plaza, que en una sala atapeïda de públic va posar el colofó a l’acte amb un espectacle d’humor i música. Fins i tot va fer pujar a l’escenari la seua parella, la cantant Txell Sust, amb la qual va interpretar la cançó Illes dins d’un riu, de Tomeu Penya.

Guanyadors, autoritats i el presentador, Pep Plaza, a Espuiajuntament de la torre de capdella

L’alcalde de la Torre de Capdella, Josep M. Dalmau, va destacar la voluntat del consistori de donar continuïtat al certamen i fer-lo créixer. Aquest any es van presentar 108 fotografies, que en sumen ja gairebé 1.500 en els vint anys del concurs.