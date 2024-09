Harris ataca Trump per dividir els EUA "utilitzant la raça” i el republicà replica a la defensiva amb un discurs xenòfob

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata dels demòcrates a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha carregat contra l'expresident dels EUA i candidat republicà, Donald Trump, per utilitzar “la raça per dividir” el país i ha demanat el vot als republicans prometent millores per a la classe mitjana. "La fortalesa d'un líder és elevar les persones, no enfonsar-les", ha dit la demòcrata en el primer debat electoral contra Trump que ha emès la cadena 'ABC' aquest dimarts a la nit (la matinada de dimecres a Catalunya).

Mentre Harris defensava "posar la gent per davant", unir el país i aportar un pla econòmic, l'expresident ha atiat el discurs xenòfob contra els immigrants posant-se a la defensiva pels retrets de la demòcrata."Té dificultats per processar que els ciutadans el van acomiadar", ha afirmat Harris sobre l'expresident Trump, que va perdre el poder en les últimes eleccions.

En aquest sentit, l'ha acusat d'anteposar els seus interessos personals als dels ciutadans. Per això, la vicepresidenta dels EUA ha promès una "nova generació" de lideratge "optimista" que uneixi els ciutadans i generi "oportunitats econòmiques" per a una societat preocupada per l'alta inflació.

"Siguis demòcrata o republicà, mereixes un president que pensi en tu", ha remarcat Harris al final del debat apel·lant als electors del partit republicà descontents amb Trump.

En canvi, el magnat ha aprofitat el discurs final per qüestionar el paper de Harris en l'administració Biden. "Tot plegat són propostes molt maques, però perquè no les ha implementat encara?".

Trump intensifica els atacs als immigrants

Trump ha tornat a prometre rebaixes fiscals i polítiques proteccionistes a nivell comercial, però aquest dimarts ha intensificat els atacs als immigrants, a qui acusa del "declivi" als EUA. "La nació americana s'està morint", ha advertit el republicà.El cara a cara moderat pels presentadors Linsey Davis i David Muir havia generat una gran expectació per l'empat que pronostiquen les enquestes a vuit setmanes de les eleccions.

Molt igualats en les enquestes

Harris ha arribat al seu primer debat com a candidata a la presidència dels EUA sense l'avantatge que li donaven les enquestes a l'agost, quan l'entusiasme dels demòcrates amb l'arrencada a correcuita de la campanya la va impulsar als sondejos per davant de Trump amb més de tres punts de marge. En els últims dies el republicà ha recuperat terreny i ara les enquestes el situen a menys distància de la demòcrata. Segons la mitjana d'enquestes publicada aquest mateix dimarts per la CNN, Harris es manté per davant 49% a 48%. L'últim sondeig de 'The New York Times' publicat diumenge fins i tot pronosticava una victòria de Trump 48% a 47%.

En la pugna pels set 'swing states', Harris lidera a Wisconsin i Michigan, mentre el republicà va amb avantatge a Geòrgia i Arizona. A Pensilvània, Carolina del Nord i Nevada la competició continua molt igualada.

Segon debat de la cursa electoral

És la segona vegada que Trump participa en un debat electoral en el seu segon intent per tornar a la Casa Blanca. El primer va marcar un punt d'inflexió en la campanya per la reelecció de Biden, que va llençar la tovallola al juliol pressionat pel partit. Els dubtes per la salut del dirigent de 81 anys i l'intent d'assassinat de Trump van enfonsar Biden a les enquestes. Ara tornen a donar oportunitats als demòcrates per retenir el poder, si bé per poc marge respecte als republicans.