L'IEI, un altaveu perquè la gent expliqui la seua manera d'entendre el català

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va estrenar ahir una instal·lació artística dedicada a la situació actual de la llengua catalana, en el marc dels actes de la Diada de l’11 de Setembre i del cicle La veu trencada d’un poble, amb tres concerts i dos col·loquis previstos a partir de la propera setmana.

La instal·lació consta d’una pantalla led de gran format al pati de l’edifici cultural, en la qual es projecten un centenar de frases sobre el català, el que suposa o significa per a cada un la llengua. Són frases o comentaris de personatges com escriptors, polítics i poetes i també de ciutadans anònims, que es poden continuar enviant a l’IEI a través de les seues xarxes socials i que podran veure’s projectades fins al dia 18. Les frases apareixen a la pantalla alternant diferents fons i tipologies gràfiques. Completen la instal·lació entorn de la pantalla 15 megàfons per simbolitzar la veu del poble.El president de la Diputació, Joan Talarn, va inaugurar aquest muntatge “amb el qual volem reflexionar sobre l’ús social de la llengua catalana en una situació molt complexa com és l’actual”, motiu pel qual “hem de posar aquest avís sobre la taula”, però “també per reivindicar que el català és una llengua de país, de territori, de Països Catalans”, lamentant l’actual falta de suport per part dels governs autonòmics de les Balears i València.D’altra banda, la setmana que ve estan previstos tres concerts en aquest mateix espai que retran homenatge a Joan Salvat-Papasseit i a Vicent Andrés Estellés. Així mateix, el cicle de col·loquis culminarà el dia 27 amb un debat en el qual participaran els màxims responsables d’Òmnium, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear.