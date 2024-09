El Museu de l’Art Prohibit del lleidatà Tatxo Benet, finalista en els premis Tiqets

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tiqets, la plataforma líder de venda d’entrades online per a museus i atraccions, ha nominat per als Remarkable Venue Awards (RVA) el 2024 el Museu de l’Art Prohibit, obert l’octubre de l’any passat a Barcelona per l’empresari i mecenes lleidatà Tatxo Benet.

Els RVA van ser creats per Tiqets el 2017 per premiar als locals i equipaments que ofereixen experiències excepcionals i un servei excel·lent als visitants. Aquests guardons celebren l’excel·lència en la indústria del turisme reconeixent museus, atraccions i experiències diferents a sis països: Regne Unit, França, Itàlia, Països Baixos, Espanya i Portugal.

En el cas del museu de Tatxo Benet, està nominat en l’apartat de ‘hidden gem’ (joies ocultes), posant així de manifest la singularitat d’aquest centre cultural, que exhibeix a prop de mig centenar de les 200 peces de la col·lecció d’obres d’art que en algun moment de la seua història han patit algun tipus de censura. El mateix empresari lleidatà ha llançat una crida perquè el públic voti pel museu al web tiqets.typeform.com.